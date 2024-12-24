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В России проведут первую фазу клинических испытаний вакцины от рака

Mash: 50 онкобольных примут участие в клинических испытаниях вакцины от рака
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Depositphotos

50 онкобольных примут участие в первой фазе клинических испытаний вакцины от рака. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, прием заявок на участие закрыт — всего их поступило более 6 тыс.

В Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена заявили, что комиссия уже приступила к отбору испытуемых. Предпочтение отдается онкобольным, уже проходившим химиолучевую и прочие терапии, а также тем, кто подвергался хирургическому вмешательству.

Первая стадия программы продлится до конца следующего года. За участниками испытаний будет постоянно наблюдать медицинский персонал. Медики подберут для всех участников программы правильную дозировку препарата.

На вторую фазу испытаний обещают отобрать больше людей для отслеживания влияния онковакцины на разные виды рака. На заключительной стадии тестов препарат планируют сочетать с другими методами лечения.

Разработчики допускают, что на тестирование вакцины потребуется не менее 9 лет.

Накануне директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что онкологическая вакцина, которую разработали в России, сможет настроить иммунную систему пациента на то, чтобы она сама уничтожала злокачественную опухоль и метастазы.

Ранее академик объяснил, почему лекарство от рака назвали «вакциной».

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