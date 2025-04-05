Сотрудники МЧС обследовали 12 тыс. квадратных метров в Мьянме

МЧС РФ: спасатели в Мьянме обследовали еще более 12 тыс. квадратных метров

В Мьянме за сутки российские спасатели в поисках пропавших после землетрясения людей обследовали более 12 тыс. квадратных метров и десять зданий. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, поисковые работы осложняет 40-градусная жара. Также существует угроза обрушения зданий из-за повторяющихся афтершоков.

Ночью сотрудники МЧС для поисковых работ используют осветительные башни и прожекторы. Разведку с воздуха ведут с помощью беспилотников.

Психологи российского МЧС помогают на месте пострадавшим и их родным. Специалисты чрезвычайного ведомства поддерживают граждан при прохождении медицинских процедур.

В полевом мобильном госпитале российского чрезвычайного ведомства за сутки врачи помогли 61 пострадавшему, в том числе девяти несовершеннолетним. Всего специалисты МЧС оказали помощь 137 гражданам (14 из них — дети). Хирурги провели 24 операции за сутки, а всего было проведено 43 операции.

28 марта на территории Мьянмы произошли несколько мощных землетрясений, магнитуда которых составила 7,7. Их афтершоки ощутили жители ряда соседних государств, в том числе КНР и Таиланда.

В результате стихийного бедствия в Мьянме пострадали тысячи человек. Некоторые здания в республике получили серьезные повреждения. Более того, оказались разрушены мост через реку Иравади и исторический дворец Мандалай.

29 марта МЧС РФ направило в Мьянму группу спасателей, в которую вошли 120 человек. Впоследствии в зону стихийного бедствия прибыли еще несколько групп российских специалистов. К 3 апреля они обследовали более 77 тыс. квадратных метров территории. При этом врачи полевого мобильного госпиталя, развернутого сотрудниками МЧС РФ в Мьянме, оказали медицинскую помощь 22 пострадавшим жителям.

Ранее после землетрясения у Папуа-Новой Гвинеи была объявлена угроза цунами.