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Россиян предупредили о скором подорожании крепленых вин

Цены на кагор вырастут более чем в 1,5 раза

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Depositphotos

Цены на крепленое вино, включая кагор, в российских магазинах могут вырасти на 250 рублей или порядка 60% от стоимости самых недорогих вариантов этого напитка. Об этом пишет «РБК Вино».

«Увеличение акциза на спирт и изменение его структуры, безусловно, повлияют на себестоимость крепленого вина», — комментирует гендиректор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

На этом фоне ретейлеры будут вынуждены пересмотреть цены на товар, добавил эксперт.

С 1 мая в России значительно выросли акцизы на вина: на тихие — с 34 до 108 рублей за литр, на игристые — с 45 до 141 рубля за литр. При этом на 2025-й и 2026-й запланированы еще два повышения акцизов.

До этого сообщалось, что Россия сократила закупки вина из стран Евросоюза до минимума с 2010 года.

Ранее в РФ отметили резкий рост зарплат барменов и официантов.

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