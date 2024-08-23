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Зарплаты барменов и официантов в России резко выросли

Средние зарплаты барменов и официантов в России за год выросли на 24%

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Shutterstock/Maksym Fesenko

Средняя зарплата барменов в России по итогам июля подскочила на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и достигла 44,6 тыс. рублей. Об этом пишет «РБК Вино» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Авито Работа».

Среднее предложение для официантов за период также выросло на 24%, до 50 тыс. рублей. Зарплаты бариста по сравнению с прошлым июлем и вовсе подскочили на 27%, до 38,2 тыс. рублей.

В целом в сфере гостинично-ресторанного бизнеса зарплаты за год выросли на порядка 21%, в среднем до 45,7 тыс. руб. в месяц при полном графике.

До этого сообщалось, что суммарный долг российских работодателей перед сотрудниками по итогам июля вырос практически на треть в месячном выражении, достигнув 427,4 млн рублей против 326,9 млн рублей на конец июня. Причем часть долгов тянется еще с 2022 года и ранее.

Ранее сообщалось, что отечественные работодатели стали массово отказываться брать стажеров из-за нехватки бюджета.

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