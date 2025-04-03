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Dior и Prada решили отказаться от аренды части магазинов в России

РБК: Dior и Prada отказались от аренды части магазинов в России
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Courtesy of Dior

Французский дом моды Christian Dior и итальянская Prada Group, владеющая брендами Prada и Miu Miu, решили закрыть часть своих магазинов в Москве и Петербурге, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на пояснение к бухгалтерским отчетностям российских «дочек» люксовых компаний за 2024 год.

Как напомнили в издании, в 2022 году компании заявили о приостановке работы своих бутиков в России. В отчетности говорится, что у российского юрлица Dior по состоянию на конец 2024 года в аренде оставалось четыре магазина в Москве. Адреса площадей не указаны, но на сайте Dior на данный момент указаны четыре бутика: в ГУМе на Красной площади, в ЦУМе на Петровке, в здании в Столешниковом переулке и в торговом комплексе «Времена года» на Кутузовском проспекте. Еще в 2023 году у модного дома были 8 магазинов в Москве и один в Петербурге.

Prada Group, сказано в отчетности, в 2024 году решила закрыть все свои подразделения в ЦУМе и не продлила договор аренды торговой территории для бренда Miu Miu в Столешниковом переулке. Но часть активов итальянская компания сохранила за собой, например, площадь в торговом центре Crocus City Mall в Красногорске. И еще два объекта в России по состоянию на конец 2024 года находились у компании в собственности.

Ранее стало известно, что популярная шведская компания ликвидировала юрлицо в России.

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