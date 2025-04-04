Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Комитет Госдумы одобрил поправку о безопасности массовых мероприятий

Комитет ГД одобрил запрет зрелищных мероприятий без антитеррористической защиты
close
Shutterstock/Tero Vesalainen

Госдума одобрила поправку к законопроекту об обеспечении безопасности массовых мероприятий, ужесточающую требования к местам их проведения. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ запрещает использование для проведения зрелищных мероприятий объектов и территорий, не отвечающих требованиям антитеррористической безопасности.

Поправка обязывает организаторов предоставлять в органы внутренних дел и другие ведомства полную информацию о планируемых мероприятиях (тема, место, дата, время, ожидаемое количество посетителей, планируемые меры безопасности) за не менее чем 10 дней до начала мероприятия. Комитет Госдумы по культуре рекомендовал принять законопроект во втором чтении.

Законопроект также требует наличия необходимой инфраструктуры и технического оснащения для обеспечения общественного порядка и безопасности на месте проведения мероприятия.

До этого депутат Елена Ямпольская заявила, что необходимо принять закон о повышении безопасности на зрелищных мероприятиях, так как сейчас в законодательстве вообще нет такого понятия как «безопасность».

Ранее в Ингушетии задержали вероятного пособника террористической организации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами