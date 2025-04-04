Комитет Госдумы одобрил поправку о безопасности массовых мероприятий

Госдума одобрила поправку к законопроекту об обеспечении безопасности массовых мероприятий, ужесточающую требования к местам их проведения. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ запрещает использование для проведения зрелищных мероприятий объектов и территорий, не отвечающих требованиям антитеррористической безопасности.

Поправка обязывает организаторов предоставлять в органы внутренних дел и другие ведомства полную информацию о планируемых мероприятиях (тема, место, дата, время, ожидаемое количество посетителей, планируемые меры безопасности) за не менее чем 10 дней до начала мероприятия. Комитет Госдумы по культуре рекомендовал принять законопроект во втором чтении.

Законопроект также требует наличия необходимой инфраструктуры и технического оснащения для обеспечения общественного порядка и безопасности на месте проведения мероприятия.

До этого депутат Елена Ямпольская заявила, что необходимо принять закон о повышении безопасности на зрелищных мероприятиях, так как сейчас в законодательстве вообще нет такого понятия как «безопасность».

Ранее в Ингушетии задержали вероятного пособника террористической организации.