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В Госдуме объяснили смысл закона о мерах безопасности на зрелищных мероприятиях

Депутат Ямпольская: организаторы мероприятий должны отвечать за их безопасность

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Григорий Сысоев/РИА Новости

В России необходимо принять закон о повышении безопасности на зрелищных мероприятиях, так как сейчас в законодательстве вообще нет такого понятия как «безопасность», заявила депутат Елена Ямпольская, выступившая одним из разработчиков законопроекта. Документ могут принять уже во время весенней сессии, сообщила она в беседе с 360.ru.

Регулирование вопроса безопасности мероприятий давно следует выносить на федеральный уровень, считает парламентарий. По ее мнению, разработанный документ предусматривает все нюансы и закрепляет ответственность организаторов событий.

«Ждать больше невозможно. Слишком серьезное событие подвигло нас на эту работу. Дальше будет вопрос о том, какая ответственность будет за нарушение этой нормы», — отметила Ямпольская.

Напомним, о внесении документа на рассмотрение в Госдуму стало изестно накануне. Закон об основах законодательства в культуре предлагается дополнить статьей о нюансах обеспечения порядка и безопасности мероприятий. Организатор будет определен как физическое или юридическое лицо, которое занимается подготовкой, проведением и финансированием события.

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