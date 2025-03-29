В Ингушетии задержали вероятного пособника террористической организации

СК РФ: жителя Ингушетии взяли под стражу по делу о пособничестве террористам

Сотрудники правоохранительных органов задержали 55-летнего жителя Республики Ингушетия по обвинению в пособничестве членам организации, признанной террористической и запрещенной на территории страны. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 33 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (пособничество участникам террористической организации), а также ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 208 УК РФ (пособничество участникам вооруженного формирования, не предусмотренного законодательством).

По данным следствия, в период с июня по октябрь 2023 года фигурант добровольно предоставлял в пользование членам запрещенной организации частное домовладение в сельском поселении Троицкое. Впоследствии житель Ингушетии скрылся от уголовного преследования за границей.

На этом фоне ему заочно предъявили обвинения в совершении преступлений террористического характера. Далее мужчина был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

«По запросу компетентных органов РФ обвиняемый экстрадирован из Арабской Республики Египет и в настоящее время содержится под стражей», — говорится в заявлении.

Из него следует, что сотрудники СК РФ продолжают устанавливать обстоятельства совершенных фигурантом преступлений.

Ранее жительницу Санкт-Петербурга арестовали за пособничество терроризму после того, как она отправила фото инфраструктурного объекта зарубежным «кураторам».