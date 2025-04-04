Российская школьница «обезопасила» накопления матери и отдала мошенникам более 1 млн рублей

В Воронеже правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве после того, как 16-летняя девушка перевела аферистам деньги своей матери. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

Согласно материалам дела, со школьницей связались неизвестные — они представились сотрудниками компании мобильной связи. Сначала злоумышленники попросили код из СМС, которое пришло девушке. Затем стали запугивать ее подозрительными операциями, связанными с переводом средств на счета недружественного государства.

В ходе разговора аферисты убедили юную собеседницу рассказать им о накоплениях матери. Узнав, что женщина хранит дома 1,3 млн рублей, они убедили ее дочь перевести их на «безопасный» счет. Девушка осуществила перевод через терминал. После этого она рассказала обо всем матери, а та сразу обратилась в правоохранительные органы.

Ранее семиклассник из Саратова «обезопасил» деньги матери и отдал мошенникам миллион рублей.