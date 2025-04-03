Женщина проломила голову двухмесячной дочери, сходившей в туалет без подгузника

Жительница Сингапура и ее супруг получили уголовный срок за издевательства над двухмесячной дочерью. Об этом сообщает CNA.

Согласно материалам дела, все произошло 8 января 2023 года, когда девочке только исполнилось два месяца. В тот день женщина, пытаясь успокоить дочь, ударила ее, а затем укусила за руку. В это время ее партнер силой запихивал ей в рот бутылку со смесью. Потом мать ущипнула и ударила младенца и бросила ее на кровать. Через некоторое время женщина обнаружила, что дочь сходила в туалет без подгузника. Разозлившись, мать ударила ее по голове. После этого новорожденная успокоилась.

На следующий день женщина обнаружила, что дочь не реагирует на нее после купания. Она отвезла ее в больницу. Там медики обнаружили, что у ребенка проломлен череп и произошло кровоизлияние в мозг. Также в одном из легких была обнаружена жидкость. Левая рука девочки также была повреждена из-за травмы. Медики поместили ребенка в реанимацию и несколько дней боролись за ее жизнь, но спасти девочку не удалось.

Пара пыталась скрыть издевательства над ребенком и утверждала, что девочка случайно упала. Но судебно-медицинская экспертиза показала, что у ребенка были и другие травмы, которые ей, вероятно, также наносили родители.

После ареста мать обследовали, ей диагностировали тяжелую постродовую депрессию, которая, по мнению экспертов, могла привести к трагедии. Отца оценили как вменяемого, хотя в детстве ему была диагностирована умственная отсталость. Впоследствии диагноз был снят.

Суд приговорил родителей ребенка к восьми и семи годам тюремного заключения.

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