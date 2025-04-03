Никаких муляжей: Трамп пустит тысячи яиц на украшение Белого дома, несмотря на дефицит

Президент США Дональд Трамп отказался менять пасхальные яйца на муляжи для украшения Белого дома, сообщает NBC. По данным телеканала, в этом году ежегодная традиция Белого дома катать пасхальные яйца по Южной лужайке сохранится, несмотря на обеспокоенность по поводу роста цен на них и перебоев с поставками из-за птичьего гриппа. Решение вызвало неоднозначную реакцию у американских производителей яиц.
«Они говорили про Пасху: «Пожалуйста, не используйте яйца. Можете использовать пластиковые яйца?» Я сказал, что мы этого не хотим», — пояснил Трамп.
Кто именно советовал президенту использовать муляжи, осталось неизвестным: Трамп проигнорировал этот вопрос.
По данным Американской ассоциации производителей яиц (The American Egg Board, AEB), 21 апреля на Пасхальном фестивале в Белом доме гостям вручат 30 тыс. яиц, которые они смогут украсить и использовать в играх. Традиционно в течение многих лет свою продукцию для этого бесплатно поставляют фермеры со всей страны.
В совете директоров ассоциации признали, что в свете существующих у фермеров проблем обсуждали поставку яиц в Белый дом, но решили провести все как обычно. «В этом году использование настоящих яиц для катания по Южной лужайке не создаст дополнительной нагрузки на поставки яиц в стране или на цены на них», — заявила президент AEB Эмили Метц.
Почему в США не хватает яиц
Дефицит и, как следствие, удорожание яиц в розничной торговле в США стали не только экономической, но и политической проблемой. Например, в ежегодном обращении к конгрессу Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в отсутствии контроля за ценами на яйца в США. По его словам, для нормализации ситуации Штаты будут наращивать импорт яиц из других стран и усилят поддержку фермеров, занимающихся разведением кур.
Проблемы в этой сфере возникли достаточно давно и с 2022 года время от времени обостряются. Причина — периодические вспышки «птичьего гриппа», из-за которых приходится уничтожать всех кур на той или иной ферме или сельхозпредприятии для локализации заболевания.
Соратник Трампа, миллиардер Илон Маск обвинил администрацию Байдена в «безумной резне 150 миллионов кур-несушек», которая привела к печальным последствиям для производства яиц. В начале года яйца, действительно, рекордно подорожали (за месяц более чем на 15%) и в январе стоили $4,95 за 12 штук (примерно 450 рублей). В начале марта дюжина яиц в среднем стоила уже $8,64 (около 730 рублей), сейчас цена составляет около $3 (около 250 рублей за 12 штук).
Помимо роста цен потребители в США столкнулись с нехваткой яиц как таковых, что широко обсуждалось в прессе, привело к росту популярности этого продукта и, как следствие, ограничениями на продажу в одни руки, вводимыми торговыми сетями.
«Яйца стали настолько востребованным товаром, что даже произошла пара краж, когда воры, похоже, относились к желткам как к золоту», — отмечал телеканал Fox News.
Для закупки яиц американские власти вели переговоры со многими странами, включая Бразилию, Турцию, Францию, Индонезию, Польшу, Германию, Италию, Швецию и т.д. Очевидная сложность дальних поставок состоит в том, что речь идет об относительно скоропортящемся продукте, да еще и довольно хрупком для перевозки. В Польше, например, сообщили, что могут поставлять яйца в скорлупе в лишь ограниченных объемах, но готовы экспортировать большие объемы переработанных яичных продуктов.
«США необходимо импортировать от 70 до 100 миллионов яиц в течение следующих одного-двух месяцев, чтобы восполнить дефицит. Президент Дональд Трамп, который сделал снижение стоимости продуктов питания ключевой темой своей предвыборной кампании, назвал ситуацию на рынке «катастрофой», — отмечало Bloomberg.
Количество яиц, которые будут использоваться в этом году на праздновании Пасхи в Белом доме, соответствует предыдущим годам. По данным The American Egg Board, фермеры могли бы пожертвовать их еще больше. Но чтобы общественность не слишком волновалась, в AEB заявили, что поставленные яйца «будут маленькими и средними, то есть не предназначенными для розничной торговли и продуктовых магазинов».
Из проведенного NBC News опроса среди фермеров следует, что мнения по поводу таких трат дефицитного продукта различны: одни поддерживают возможное использование пластиковых муляжей, другие резко отвергают.