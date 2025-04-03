Никаких муляжей: Трамп пустит тысячи яиц на украшение Белого дома, несмотря на дефицит

Президент США Дональд Трамп и пасхальный кролик на лужайке у Белого дома, 2017 год

Несмотря на существующий дефицит куриных яиц, в администрации США отказались от их пластиковых муляжей для украшения Белого дома на Пасху. Об этом заявил президент Дональд Трамп. Традиция американских властей использовать натуральные яйца для пасхального убранства резиденции главы государства и традиционных игр на Южной лужайке сохранится, хотя не все в американском обществе относятся к этому благосклонно.

Президент США Дональд Трамп отказался менять пасхальные яйца на муляжи для украшения Белого дома, сообщает NBC. По данным телеканала, в этом году ежегодная традиция Белого дома катать пасхальные яйца по Южной лужайке сохранится, несмотря на обеспокоенность по поводу роста цен на них и перебоев с поставками из-за птичьего гриппа. Решение вызвало неоднозначную реакцию у американских производителей яиц.

«Они говорили про Пасху: «Пожалуйста, не используйте яйца. Можете использовать пластиковые яйца?» Я сказал, что мы этого не хотим», — пояснил Трамп.

Кто именно советовал президенту использовать муляжи, осталось неизвестным: Трамп проигнорировал этот вопрос.

По данным Американской ассоциации производителей яиц (The American Egg Board, AEB), 21 апреля на Пасхальном фестивале в Белом доме гостям вручат 30 тыс. яиц , которые они смогут украсить и использовать в играх. Традиционно в течение многих лет свою продукцию для этого бесплатно поставляют фермеры со всей страны.

В совете директоров ассоциации признали, что в свете существующих у фермеров проблем обсуждали поставку яиц в Белый дом, но решили провести все как обычно. «В этом году использование настоящих яиц для катания по Южной лужайке не создаст дополнительной нагрузки на поставки яиц в стране или на цены на них», — заявила президент AEB Эмили Метц.

Почему в США не хватает яиц

Дефицит и, как следствие, удорожание яиц в розничной торговле в США стали не только экономической, но и политической проблемой. Например, в ежегодном обращении к конгрессу Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в отсутствии контроля за ценами на яйца в США. По его словам, для нормализации ситуации Штаты будут наращивать импорт яиц из других стран и усилят поддержку фермеров, занимающихся разведением кур.

Проблемы в этой сфере возникли достаточно давно и с 2022 года время от времени обостряются. Причина — периодические вспышки «птичьего гриппа», из-за которых приходится уничтожать всех кур на той или иной ферме или сельхозпредприятии для локализации заболевания.

Соратник Трампа, миллиардер Илон Маск обвинил администрацию Байдена в «безумной резне 150 миллионов кур-несушек», которая привела к печальным последствиям для производства яиц. В начале года яйца, действительно, рекордно подорожали (за месяц более чем на 15%) и в январе стоили $4,95 за 12 штук (примерно 450 рублей). В начале марта дюжина яиц в среднем стоила уже $8,64 (около 730 рублей), сейчас цена составляет около $3 (около 250 рублей за 12 штук).

«Безумная резня куриц-несушек». Почему в США дефицит яиц? США столкнулись с трудностями при поиске поставщиков яиц для импорта на фоне роста... 08 марта 08:42

Помимо роста цен потребители в США столкнулись с нехваткой яиц как таковых, что широко обсуждалось в прессе, привело к росту популярности этого продукта и, как следствие, ограничениями на продажу в одни руки, вводимыми торговыми сетями.

«Яйца стали настолько востребованным товаром, что даже произошла пара краж, когда воры, похоже, относились к желткам как к золоту», — отмечал телеканал Fox News.

Для закупки яиц американские власти вели переговоры со многими странами, включая Бразилию, Турцию, Францию, Индонезию, Польшу, Германию, Италию, Швецию и т.д. Очевидная сложность дальних поставок состоит в том, что речь идет об относительно скоропортящемся продукте, да еще и довольно хрупком для перевозки. В Польше, например, сообщили, что могут поставлять яйца в скорлупе в лишь ограниченных объемах, но готовы экспортировать большие объемы переработанных яичных продуктов.

«США необходимо импортировать от 70 до 100 миллионов яиц в течение следующих одного-двух месяцев, чтобы восполнить дефицит. Президент Дональд Трамп, который сделал снижение стоимости продуктов питания ключевой темой своей предвыборной кампании, назвал ситуацию на рынке «катастрофой», — отмечало Bloomberg.

Количество яиц, которые будут использоваться в этом году на праздновании Пасхи в Белом доме, соответствует предыдущим годам. По данным The American Egg Board, фермеры могли бы пожертвовать их еще больше. Но чтобы общественность не слишком волновалась, в AEB заявили, что поставленные яйца «будут маленькими и средними, то есть не предназначенными для розничной торговли и продуктовых магазинов».

Из проведенного NBC News опроса среди фермеров следует, что мнения по поводу таких трат дефицитного продукта различны: одни поддерживают возможное использование пластиковых муляжей, другие резко отвергают.