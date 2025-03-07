«Безумная резня куриц-несушек». Почему в США дефицит яиц?

США столкнулась с трудностями при поиске поставщиков яиц для импорта на фоне роста розничных цен внутри страны. Администрация Дональда Трампа пытается решить «яичную проблему» и обвиняет в происходящем Джо Байдена. Кто на самом деле виноват в подорожании американских яиц и что делать Трампу — в материале «Газеты.Ru».

После вспышки птичьего гриппа, которая началась еще в 2022 году, США переживают сильнейший кризис из-за подорожания яиц. Ресторанам пришлось поднять цены на блюда из яиц, а продуктовые магазины ввели ограничения на продажу яиц.

Телеканал ABC News сообщает, что яйца в США в этом году могут подорожать на 41,1%. По итогам января средняя цена на яйца в Штатах составила $4,95 за 12 штук (примерно 450 рублей) . Как отметили в минсельхозе, эта цена выше на 53% относительно аналогичного месяца годом ранее.

В ежегодном обращении к конгрессу президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в отсутствии контроля за ценами на яйца в США. Он также сообщил, что Штаты наращивают импорт яиц и усиливают поддержку фермеров, занимающихся разведением кур.

«Джо Байден позволил ценам на яйца выйти из-под контроля, и мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть их на прежний уровень», – сказал Трамп.

Байден убивал кур

Обвинения в адрес Джо Байдена повторил также и ближайший соратник Трампа, миллиардер Илон Маск. Он написал на своей странице в X, что администрация бывшего президента устроила «безумную резню куриц»:

«Это правда. Была безумная резня 150 миллионов куриц-несушек, заказанная администрацией Байдена».

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в своем брифинге 28 января обвинила в продолжающемся росте цен на яйца «инфляционную политику» бывшего президента. Она добавила, что администрация Байдена и «руководила массовым убийством более 100 миллионов кур, что привело к нехватке поставок кур, а, следовательно, и к нехватке поставок яиц».

На самом деле министерство сельского хозяйства США довольно давно проводит политику уничтожения всей стаи птиц после обнаружения птичьего гриппа. Это же происходило в 2015 году во время президентства Барака Обамы. Кур в США традиционно убивают, чтобы предотвратить распространение высокопатогенного птичьего гриппа.

Федеральный закон США от 2002 года, Закон о защите здоровья животных, дает службе инспекции здоровья животных и растений минсельхоза США полномочия уничтожать стада и стаи, чтобы остановить распространение болезни.

Политическое давление

С тех пор, как цены на яйца взлетели в несколько раз, обычный потребительский продукт стал важным политическим фактором. Еще во время президентской избирательной кампании Дональд Трамп обвинял администрацию Байдена в инфляции и обещал снизить цены на яйца для потребителей.

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Теперь же Демократическая партия перевернула ситуацию, и часто ставит Трампу в укор, что он не делает больше для решения проблемы с ценами на яйца, которые продолжают расти.

С декабря по январь цены на яйца выросли более чем на 15%, что стало самым большим ростом за 10 лет. Это побудило министра сельского хозяйства Брук Роллинз объявить об инвестициях в размере «до $1 миллиарда, чтобы остановить кризис и снова сделать яйца доступными».

Роллинз также заявила, что министерство сельского хозяйства будет работать над устранением «ненужного бремени регулирования для производителей яиц, где это возможно» и изучать «временные варианты импорта» для решения проблемы высоких цен в краткосрочной перспективе.

Турецкие яйца в помощь

Помочь в решении кризиса с нехваткой яиц в США в первую очередь вызвалась Турция. Анкара подписала с Вашингтоном договор по которому до июля 2025 года должна экспортировать около 15 тыс. тонн яиц в Соединенные Штаты. На этом Турция может заработать около $26 млн.

По данным Bloomberg, американские чиновники продолжают поиски возможных поставщиков яиц за океаном. Среди наиболее вероятных стран, которые могли бы продавать яйца в США называют Польшу, которая является вторым по величине поставщиком яиц в мире, а также Францию и Индонезию.

Представители США уже обратились с запросом на экспорт яиц к торговым группам всех трех стран. Однако, по словам генсекретаря французской группы производителей яиц SNIPO Томаса Бартлетта, Париж уже отказал Вашингтону. Отказ французские власти объяснили собственным дефицитом продукта.

«США необходимо импортировать от 70 до 100 миллионов яиц в течение следующих месяца или двух, чтобы восполнить образовавшийся на рынке пробел. Трамп, сделавший снижение стоимости продуктов питания ключевой темой своей предвыборной кампании, назвал рынок катастрофой», – говорится в материале Bloomberg.

Однако импортировать яйца нелегко из-за короткого срока хранения и хрупкой скорлупы. Кроме того, продукты животного происхождения часто имеют более жесткие торговые требования, чем зерно или сахар.

О готовности отправлять в США партии яиц ради продолжения поддержки со стороны Вашингтона заявила даже Украина, сообщала газета The Washington Post.

«Один высокопоставленный украинский чиновник пошутил, что лидеры страны рассмотрят почти все, чтобы сохранить поддержку США, включая, как он сказал, крупные поставки украинских яиц», – говорится в публикации.

Американская находчивость

Американцев не даром считают предприимчивой нацией, на фоне дефицита яиц в США стал популярен новый вид бизнеса – сдача куриц в аренду. Любой желающий может получить двух куриц-несушек на полгода, корм и необходимые инструкции всего за $600 (примерно 54 тыс. руб). Арендодатели обещают всем желающим по 12 свежих яиц в неделю.

В связи с приближающейся Пасхой многие американцы заявили, что планируют украшать искусственные яйца на фоне их дефицита в стране. Жители Штатов готовы заменить настоящие яйца на имитацию из пластика, дерева и гипса.

Нажиться на дефиците яиц захотели и некоторые американские магазины. В несетевых торговых точках начали продавать яйца «поштучно» по аналогии с сигаретами – в упаковках по три штуки. Такой набор стоит всего $3, тогда как дюжина со скидкой может стоить до $12.

Монополия на яйца

Американские власти признают, что основной причиной нынешнего дефицита яиц в стране является эпидемия птичьего гриппа. Однако британская газета The Guardian, опираясь на данные отчета организации Food and Water Watch (FWW), назвала другие возможные причины кризиса.

«Крупные корпорации по производству яиц могут использовать птичий грипп как уловку, чтобы поднять цены, получая рекордную прибыль и нанося ущерб американским потребителям. Анализ показал, что в некоторых регионах США цены росли еще до того, как новый штамм смертельного вируса поразил стада домашней птицы. Например, юго-восток страны не был подвержен вспышкам болезни до января 2025 года, но розничные цены на яйца в регионе росли вместе с общенациональными скачками», – говорится в материале.

The Guardian пишет, что крупнейший американский производитель яиц Cal-Maine похвастался семикратным ростом валовой прибыли в 2023 финансовом году по сравнению с 2021-м. При этом прямые издержки, связанные с потерей поголовья кур, составляют 12–24% роста розничных цен, согласно исследованию Университета Арканзаса.

Индустрия производства яиц отличается малым разнообразием производителей. Это дает нескольким крупным корпорациям возможность влиять на цены, без особых рисков для себя.