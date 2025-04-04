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Врач объяснила, в чем разница между покупным и свежесобранным березовым соком

Врач Бережная: в покупном березовом соке гораздо меньше полезных веществ
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Depositphotos

В магазинном березовом соке, в отличие от свежесобранного, гораздо меньше полезных веществ. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.

«При термической обработке исчезает многое и очень быстро. Если жидкость нагревается выше 100 градусов, то кроме вкуса там ничего не остается. А консервированные продукты, как правило, содержат сахара, то есть березовый сок теряет свой естественный вкус, оставляя только специфический», — объяснила специалист.

Она также посоветовала с осторожностью употреблять березовый сок аллергикам.

В России наступил период сбора березового сока – напитка, который очень полезен для иммунитета, а также укрепляет сердце и очищает почки. Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев советует его пить при проблемах с суставами, а также использовать как косметическое средство для кожи и волос.

Ранее врач рассказала, каких продуктов стоит избегать аллергикам весной.

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