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Врач посоветовал россиянам укреплять сердце и иммунитет березовым соком

Врач Еделев: березовый сок укрепляет иммунитет, сердце и очищает почки
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Илья Наймушин/РИА Новости

В России наступил период сбора березового сока – напитка, который очень полезен для иммунитета, а также укрепляет сердце и очищает почки. Пить его рекомендуется при проблемах с суставами, а также использовать как косметическое средство для кожи и волос, рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев Общественной Службе Новостей.

В березовом соке много витаминов и минералов, в том числе группы В, С, калия, магния, кальция, железа и других. Весной россияне сталкиваются с авитаминозом, на фоне которого этот напиток показан для общего состояния организма.

«Березовый сок стимулирует пищеварение, улучшает работу печени, помогает выводить токсины из организма, — отметил врач. — Он обладает мягким мочегонным эффектом, что способствует очищению почек и выведению лишней жидкости. Благодаря содержанию калия и магния березовый сок поддерживает здоровье сердца и сосудов».

В числе прочего, березовый сок помогает в борьбе с воспалениями, и при этом он полезен для желающих сбросить лишний вес.

Что касается противопоказаний, то от напитка следует отказаться тем, у кого наблюдается аллергия на пыльцу березы, а также людям, страдающим заболеваниями почек и мочекаменной болезнью. Кроме того, не рекомендуется березовый сок в период обострения гастрита или язвы желудка, заключил Еделев.

Ранее россиянам рассказали, как собирать березовый сок, не причиняя вреда деревьям.

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