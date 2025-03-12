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Врач рассказала, каких продуктов стоит избегать аллергикам весной

Врач Сережина: весной аллергикам стоит избегать цитрусовых, орехов и меда
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Depositphotos

Весной для аллергиков ситуация осложняется не только из-за пыльцы, но и из-за свежих продуктов, появляющихся на полках, которые могут вызвать перекрестную реакцию. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Например, если у человека аллергия на березовую пыльцу, стоит избегать косточковых фруктов, моркови, сельдерея и березового сока. А при аллергии на ольху возможна непереносимость картофеля или паприки. Что касается цитрусовых, орехов, меда и яиц, от них часто приходится отказываться не только весной, отметила специалист.

«Аллергия у каждого проявляется по-своему, поэтому важно точно знать, какие продукты вызывают реакцию. Это можно определить с помощью комплексного теста, такого как аллергочип. Он выявляет до 300 аллергенов, включая перекрестные, и помогает понять, каких продуктов стоит избегать», — добавила Сережина.

Соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet («Хелснет»), гендиректор «Здоровья Здоровых» Сергей Чудаков до этого предупреждал, что аллергию могут обострить продукты, которые агрессивно воздействуют на желудочно-кишечный тракт. В том числе это жареные блюда, консервированные, маринованные и избыточно приправленные продукты. Также на симптомы аллергии, по его словам, может влиять пища, которая не подходит конкретному человеку — например, экзотическая.

Ранее в Госдуме предложили давать аллергикам отпуск в сезон цветения.

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