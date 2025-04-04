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В Москве суд отправил в СИЗО гендиректора IT-компании «Аеза Групп»

Суд арестовал главу «Аеза Групп» Бозояна после обысков в бывшем «Вагнер-центре»

Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу на два месяца соучредителя и генерального директора петербургской IT-компании «Аеза Групп» Юрия Бозояна. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов.

Бозояна обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33, частью 2 статьи 210 (пособничество в организации преступного сообщества), частью 5 статьи 33, пунктами «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (пособничество в совершении наркопреступления).

Накануне «Коммерсантъ» сообщил, что сотрудники ФСБ и полиции провели обыски в офисе «Аеза Групп» на улице Зольной в Санкт-Петербурге, где ранее располагался «ЧВК Вагнер Центр». После этого Бозояна и его сотрудников задержали. Затем фигурантов этапировали в Москву.

«Аеза Групп» — это хостинг-провайдер, специализирующийся на предоставлении серверов.

20 марта стало известно, что Кировский районный суд Уфы вынес приговор 22 членам организованной преступной группы, обвиняемым в хищении у граждан страны более 266 млн рублей. По информации прокуратуры, создатель преступной группы начал свою деятельность в 2016 году. Тогда он стал предоставлять гражданам услуги по организации торгов на электронном рынке, а позже вовлек в процесс еще несколько человек. Последние открыли офисы как минимум в семи российских городах, включая Уфу и Казань.

Ранее правоохранители накрыли подпольное производство «Кока-Колы» в российском городе.

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