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Правоохранители накрыли подпольное производство «Кока-Колы» в российском городе

В Ульяновске изъяли 140 тысяч бутылок кустарной «Кока-Колы» в подпольном цехе

В Ульяновске правоохранители нашли подпольное производство газировки под маркой всемирно известного бренда. Возбуждены уголовные дела по факту организации и участия в преступном сообществе и незаконного производства и сбыта немаркированных продовольственных товаров. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ульяновской области.

По предварительной информации, преступное сообщество, которое наладило производство газировки, действовало на территории региона с 2023 года по январь 2025 года. Подозреваемые сняли помещение на Инженерном проезде, где установили оборудование для производства, розлива и сортировки бутылок с поддельным напитком.

«В ходе следственных действий изъято свыше 140 тысяч бутылок с кустарной жидкостью, на которые были нанесены этикетки известных зарубежных производителей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Шестеро членов преступной группы задержаны. Пятерым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, шестому — в виде домашнего ареста.

Ранее контрафактное производство газировки под этикеткой популярной марки было раскрыто в подмосковных Химках.

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