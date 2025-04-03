В Петербурге арестовали главу «Аеза Групп» после обысков в бывшем «Вагнер-центре»

Соучредителя и генерального директора петербургской IT-компании «Аеза Групп» Юрия Бозояна и нескольких его сотрудников заключили под стражу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сотрудники ФСБ и полиции провели обыски в офисе «Аеза Групп» на улице Зольной, где ранее располагался «ЧВК Вагнер Центр». После этого Бозояна и его сотрудников задержали, отметило издание.

Фигурантов этапировали в Москву, поскольку расследованием уголовного дела занимается следственный департамент МВД России. Мещанский районный суд заключил их под стражу на два месяца.

По информации «Ъ», в уголовном деле идет речь о якобы незаконной банковской деятельности в составе преступного сообщества (часть 2 статьи 172 и часть 1 статьи 210 УК РФ).

«Аеза Групп» — это хостинг-провайдер, специализирующийся на предоставлении серверов.

20 марта сообщалось, что Кировский районный суд Уфы вынес приговор 22 членам организованной преступной группы, обвиняемым в хищении у граждан страны более 266 млн рублей. По информации прокуратуры, создатель преступной группы начал свою деятельность в 2016 году. Тогда он стал предоставлять гражданам услуги по организации торгов на электронном рынке, а позже вовлек в процесс еще несколько человек. Последние открыли офисы как минимум в семи российских городах, включая Уфу и Казань.

Ранее правоохранители накрыли подпольное производство «Кока-Колы» в российском городе.