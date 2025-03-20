В Башкирии осудили членов преступной группы, обвиняемых в мошенничестве

Суд в Уфе вынес приговор 22 фигурантам дела о хищении более 266 млн рублей

Кировский районный суд Уфы вынес приговор 22 членам организованной преступной группы, обвиняемым в хищении у граждан страны более 266 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан в Telegram-канале.

Из заявления следует, что в отношении осужденных было возбуждено уголовное дело по статьям об участии в деятельности преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

«Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 4,5 года до девяти лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в тексте.

По информации надзорного ведомства, создатель преступной группы начал свою деятельность в 2016 году. Тогда он стал предоставлять гражданам услуги по организации торгов на электронном рынке, а позже вовлек в процесс еще несколько человек. Последние открыли офисы как минимум в семи российских городах, включая Уфу и Казань.

Злоумышленники обещали клиентам, что помогут им получить многократную прибыль в сфере финансового рынка. При этом они не имели лицензии, необходимой для проведения соответствующих операций.

«Фактически торги <...> не проводились, деньги переводились на подконтрольные фигурантам <...> счета», — уточняется в публикации.

В результате осужденные похитили денежные средства у более чем 500 граждан, распорядившись ими по своему усмотрению.

При рассмотрении уголовного дела суд наложил арест на имущество злоумышленников, общая стоимость которого превышает восемь миллионов рублей. Кроме того, у фигурантов были изъяты порядка 56 млн рублей.

В региональной прокуратуре добавили, что уголовное дело в отношении создателя преступной группы было выделено в отдельное производство. То же касается ряда других участников мошеннической схемы.

Ранее на Северном Кавказе несколько десятков человек обвинили в хищении 2,8 млрд рублей.