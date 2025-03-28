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Сергей Шнуров и группа «Ленинград» представили песню о похудении

Сергей Шнуров в новой песне раскритиковал популяризацию «Оземпика»
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Максим Богодвид/РИА Новости

Российский певец Сергей Шнуров и группа «Ленинград» представили новую песню, посвященную теме похудения. Информация об этом была опубликована на официальной странице коллектива во «ВКонтакте».

Отмечается, что в композиции упоминается российский препарат «Тирзетта», который также используется и для лечения ожирения. По мнению артиста, в обществе сложилась несправедливая ситуация, при которой большинство людей ассоциируют лечение лишнего веса исключительно с европейским препаратом «Оземпик».

«В Культурный фундамент современной жизни уже давно вбита свая о стройном теле, как некой норме. На этом фоне появились средства борьбы за параметры фигуры. И тут «Оземпик» стал именем нарицательным и никому уже не нужно объяснять, что это такое», — написал Шнуров в релизе к песне (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Певец подчеркнул, что, несмотря на наличие в России отечественного препарата нового поколения, внимание общественности по-прежнему сосредоточено на «Оземпике».

«Он везде. В сериалах, разговорах, в соцсетях. Я решил победить эту несправедливость и вывести «Тирзетта» на тот уровень узнаваемости, которого она заслуживает. Тем более, что это передовое, наше, лучшее!» — заявил музыкант.

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