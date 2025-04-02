В Кремле объяснили временное закрытие причалов КТК в Новороссийске

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, почему временно не функционируют нефтяные причалы КТК («Каспийский трубопроводный консорциум») в Новороссийске.

На вопрос журналиста, с чем связано решение «Транснефти» закрыть нефтяные причалы на 90 дней, Песков отметил, что объекты инфраструктуры подверглись ударам украинских дронов.

«[Причалы] КТК после ударов украинскими дронами. Не нужно об этом забывать, что там был нанесен гигантский ущерб, очень сложный ущерб в технологическом плане и это не может, естественно, не иметь последствий для работоспособности всей системы», — отметил Песков.

До этого генеральный директор КТК Николай Горбань сообщил, что на первом выносном причальном устройстве (ВПУ) на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском завершены работы по замене танка плавучести.

Он добавил, что подрядчик приступил к ремонтным работам на втором выносном причальном устройстве, но прогнозировать сроки окончания работ сложно из-за погодных условий.

Ранее КТК вывел из эксплуатации два из трех выносных причалов.