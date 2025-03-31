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КТК приостановил работу двух причальных устройств

КТК остановил работу двух причальных устройств на терминале под Новороссийском
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил работу двух выносных причальных устройств (ВПУ) на морском терминале под Новороссийском после внеплановой проверки Ространснадзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В связи с разливом нефтепродуктов при аварии танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года, Ространснадзор с 26 марта проводит проверки объектов воднотранспортной инфраструктуры в Азово-Черноморском регионе. Мероприятия организованы по поручению правительства РФ и направлены на контроль безопасности при проведении грузовых операций с опасными веществами. Основная задача этих проверок - обеспечение соблюдения норм, предотвращающих загрязнение морской среды нефтью и нефтепродуктами.

Как заявили в КТК, внеплановая выездная проверка в отношении консорциума была проведена с 27 по 31 марта 2025 года. По ее результатам были получены акт о проведении проверки, предписание об устранении выявленных нарушений и протокол о временном запрете деятельности на объектах ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2.

24 марта в Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили, что действия Украины негативно влияют на него и всех его акционеров, включая Казахстан и компании из США.

Ранее сообщалось, что Казахстан в марте намерен снизить экспорт нефти по КТК на 70%.

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