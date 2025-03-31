КТК приостановил работу двух причальных устройств

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил работу двух выносных причальных устройств (ВПУ) на морском терминале под Новороссийском после внеплановой проверки Ространснадзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В связи с разливом нефтепродуктов при аварии танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года, Ространснадзор с 26 марта проводит проверки объектов воднотранспортной инфраструктуры в Азово-Черноморском регионе. Мероприятия организованы по поручению правительства РФ и направлены на контроль безопасности при проведении грузовых операций с опасными веществами. Основная задача этих проверок - обеспечение соблюдения норм, предотвращающих загрязнение морской среды нефтью и нефтепродуктами.

Как заявили в КТК, внеплановая выездная проверка в отношении консорциума была проведена с 27 по 31 марта 2025 года. По ее результатам были получены акт о проведении проверки, предписание об устранении выявленных нарушений и протокол о временном запрете деятельности на объектах ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2.

24 марта в Каспийском трубопроводном консорциуме сообщили, что действия Украины негативно влияют на него и всех его акционеров, включая Казахстан и компании из США.

Ранее сообщалось, что Казахстан в марте намерен снизить экспорт нефти по КТК на 70%.