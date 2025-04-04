Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье подросток упал с крыши поезда

СК проводит проверку после падения подростка с крыши поезда в Подмосковье
close
Elena Mayorova/Global Look Press

В Подмосковье 16-летний юноша получил травмы при падении с крыши электропоезда. После инцидента Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.

Несчастный случай произошел 3 апреля на станции Нерская Большого кольца Московской железной дороги.

Подросток получил различные травмы после падения с крыши электрички. Его госпитализировали в одно из медицинских учреждений. Информация о характере повреждений, а также состоянии несовершеннолетнего отсутствует.

До этого школьника без сознания обнаружили недалеко от станции Гривно Курского направления Московской железной дороги, он катался на крыше электрички и получил удар током. Подростка, лежавшего на рельсах, нашел проезжавший мимо мужчина. Очевидец остановился, перенес пострадавшего в безопасное место и вызвал скорую помощь. У школьника диагностирована электротравма.

Ранее в Подмосковье подросток-зацепер упал с движущейся электрички, это сняли на видео его друзья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами