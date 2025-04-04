В Подмосковье подросток упал с крыши поезда

СК проводит проверку после падения подростка с крыши поезда в Подмосковье

В Подмосковье 16-летний юноша получил травмы при падении с крыши электропоезда. После инцидента Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.

Несчастный случай произошел 3 апреля на станции Нерская Большого кольца Московской железной дороги.

Подросток получил различные травмы после падения с крыши электрички. Его госпитализировали в одно из медицинских учреждений. Информация о характере повреждений, а также состоянии несовершеннолетнего отсутствует.

До этого школьника без сознания обнаружили недалеко от станции Гривно Курского направления Московской железной дороги, он катался на крыше электрички и получил удар током. Подростка, лежавшего на рельсах, нашел проезжавший мимо мужчина. Очевидец остановился, перенес пострадавшего в безопасное место и вызвал скорую помощь. У школьника диагностирована электротравма.

Ранее в Подмосковье подросток-зацепер упал с движущейся электрички, это сняли на видео его друзья.