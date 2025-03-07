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Падение подростка с движущейся электрички попало на видео

В Подмосковье подросток-зацепер упал с движущейся электрички

В Подмосковье подросток-зацепер упал с движущегося состава. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Подмосковье №1».

На кадрах подросток, зацепившийся за последний вагон электрички, срывается с него и кубарем катится по рельсам под смех сверстников. На каком направлении произошел инцидент, не уточняется. Информация о том, пострадал ли тинейджер от падения на пути, отсутствует.

До этого школьника без сознания обнаружили недалеко от станции Гривно Курского направления Московской железной дороги, он катался на крыше электрички и получил удар током. Подростка, лежавшего на рельсах, обнаружил проезжавший мимо мужчина. Очевидец остановился, перенес пострадавшего в безопасное место и вызвал скорую помощь. У школьника диагностирована электротравма.

Ранее сообщалось, что на Горьковском направлении Московской железной дороги 16-летний юноша получил удар током, забравшись на крышу электрички.

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