Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье мужчина нашел подростка, лежавшего на рельсах без сознания

В Подмосковье подростка-зацепера ударило током на крыше поезда
close
Mikhail Leonov/Shutterstock/FOTODOM

Школьника без сознания обнаружили недалеко от станции Гривно, он катался на крыше электрички и получил удар током. Об этом сообщает mk.ru.

Подростка, лежавшего на рельсах, обнаружил проезжавший мимо мужчина. Очевидец остановился, перенес пострадавшего в безопасное место и вызвал скорую помощь. 15-летнего мальчика доставили в больницу.

Выяснилось, что он катался на крыше электрички, получил удар током и упал с крыши вагона. У школьника диагностирована электротравма. Подробности о его состоянии неизвестны.

До этого сообщалось, что на Горьковском направлении Московской железной дороги 16-летний юноша решил прокатиться на крыше электрички, он забрался на последний вагон, где получил удар током. Мальчику пытались помочь прохожие, а затем и сотрудники скорой помощи. Подростка сняли с крыши только на следующей станции, спасти его не удалось.

Ранее в Саратове девушка попала в больницу после удара током в троллейбусе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами