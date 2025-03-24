Стало известно, сколько украинских беженцев в Польше намерены вернуться домой

62% украинских граждан, находящихся на данный момент в Польше, не планируют возвращаться на Украину после окончания военных действий. Еще 22% пока не приняли решение по этому вопросу, свидетельствуют результаты исследования, проведенного агентством OTTO Work Force Central Europe, пишет ТАСС.

«За более чем два года число людей, декларирующих желание вернуться на Украину после окончания войны, драматически сократилось с почти 50% до всего 16%», — прокомментировал результаты руководитель агентства Томаш Дудек.

По его мнению, на желание украинцев остаться в Польше повлиял длительный конфликт с Россией, а также неуверенность в будущем.

Из тех украинцев, которые хотят вернуться на родину, лишь 5% планируют сделать это сразу после окончания конфликта. 6% респондентов заявили, что готовы вернуться через несколько месяцев после конфликта. 86% признались, что их возвращение будет не быстрым.

69% опрошенных выразили мнение, что военные действия продлятся еще долго. 15% считают, что они закончатся в этом году, еще 8% верят, что конфликт с РФ завершится в 2026 году.

До этого 52% украинцев заявили, что хотят, чтобы мирные переговоры между Украиной и РФ прошли как можно скорее. При этом число граждан, считающих необходимым продолжать боевые действия, снизилось до 38%.

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