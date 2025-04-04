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Петербургского учителя истории заподозрили в растлении ученицы в стенах школы

В Петербурге учителя истории заподозрили в растлении ученицы в школе
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Hryshchyshen Serhiiv/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге 33-летний учитель истории мог целый год растлевать 16-летнюю ученицу в стенах школы. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в школе, расположенной на улице Пестеля. По словам матери одной из учениц, педагог в течение года совершал в отношении ее дочери развратные действия и уединялся с девушкой прямо в стенах учебного заведения.

Женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что у учителя нет судимостей.

До этого 59-летний сварщик из Татарстана мог почти неделю растлевать четырехлетнюю девочку у себя дома. Мужчина не признает своей вины. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ранее подозреваемый не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Ранее в Подмосковье отец десять лет растлевал родную дочь.

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