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«Газпром» выполнил профилактику на «Силе Сибири», не прекращая поставок газа

«Газпром» выполнил профилактику на «Силе Сибири» без остановки поставок газа
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Алексей Никольский/РИА Новости

«Газпром» с 28 марта по 4 апреля успешно завершил планово-профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири». Впервые эти работы были выполнены без приостановки поставок газа в Китай, в соответствии с запросом китайской стороны и специально согласованными объемами поставок, пишет ТАСС.

«На газопроводе «Сила Сибири» успешно выполнены планово-профилактические работы. Впервые — без остановки поставок газа. Работы проводились с 28 марта по 4 апреля», — говорится в сообщении компании.

После завершения профилактических мероприятий поставки газа по «Силе Сибири» были восстановлены до максимального контрактного уровня.

Согласно договору с китайской CNPC, профилактическое обслуживание газопровода осуществляется дважды в год – весной и осенью.

Газопровод «Сила Сибири» — крупнейший проект экспортной инфраструктуры на востоке России, обеспечивающий ежегодную поставку до 38 млрд кубометров природного газа в Китай. Поставки российского газа по этому восточному маршруту начались в декабре 2019 года в рамках 30-летнего контракта между ПАО «Газпром» и китайской CNPC, заключенного в 2014 году.

До этого сообщалось, что Китай за прошлый год нарастил импорт инертных газов из России в три раза — до $115,7 млн.

Ранее «Газпром» обновил рекорд поставок газа в Китай.

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