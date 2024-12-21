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«Газпром» обновил рекорд поставок газа в Китай

«Газпром» второй раз за месяц обновил рекорд поставок газа в КНР по «Силе Сибири»
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Алексей Никольский/РИА Новости

«Газпром» 20 декабря второй раз за месяц обновил абсолютный рекорд суточных поставок газа в Китай по «Силе Сибири». Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

В публикации подчеркивается, что поставленный объем превысил контрактные обязательства «Газпрома». Предыдущий максимум был достигнут 7 декабря.

Компания с 1 декабря досрочно ввела суточные поставки газа в КНР по «Силе Сибири» на максимальный контрактный уровень. Изначально планировалось, что газопровод будет выведен на проектную мощность в 38 млрд куб. м газа с 1 января 2025 года.

В октябре заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что поставки российского газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай превысят первоначальный план на 2024 год более чем на 1 млрд кубометров

С учетом роста экспорта с проекта «Арктик СПГ-2» и перенаправления части поставок с европейского рынка, общий объем поставок по направлению к 2030 году может достичь 85 млрд кубометров, прогнозируют аналитики.

Ранее эксперт оценила характер переговоров по «Силе Сибири — 2».

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