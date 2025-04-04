Стало известно, как Маск вызвал раздражение в Белом доме

Миллиардер и глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск вызвал раздражение в Белом доме своим отношением к главе аппарата Сьюзи Уайлс, с которой обращался как «с секретаршей». Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на источник.

«Основатель Tesla обращался с самой влиятельной женщиной в Белом доме как с «секретаршей»», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп собирается в ближайшие недели попросить главу DOGE покинуть свой пост.

Как писала газета Politico, некоторые приближенные Трампа якобы разочарованы в Маске из-за его непредсказуемости, и поэтому было принято решение, что предпринимателю пора вернуться в бизнес.

По данным издания, американский лидер доволен работой Маска, но было решено, что он вскоре вернется к предпринимательской деятельности и займет вспомогательную роль.

Действительно ли Трамп готов избавиться от своего ближайшего союзника и почему Маск может помешать республиканцам выиграть на промежуточных выборах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее лимит Маска в $1 на госрасходы парализовал работу федеральных агентств США.