Лимит Маска в $1 на госрасходы парализовал работу федеральных агентств США

Введенный по инициативе главы департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска лимит в один доллар на расходы по государственным кредитным картам фактически парализовал работу федеральных агентств США. Об этом сообщает портал WIRED.

«Введенный DOGE запрет на использование кредитных карт задерживает поставки критически важных товаров, срывает командировки и не дает сотрудникам выполнять свою работу… Последствия уже широко ощущаются», — говорится на сайте издания.

По данным портала, ограничения уже повлияли на работу таких ведомств, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), Федеральное управление гражданской авиации (FAA), министерство сельского хозяйства (USDA) и прочих. В частности, из-за новых правил лаборатории FDA испытывают нехватку базовых расходных материалов, что замедляет анализ образцов продуктов и лекарств.

Также портал сообщил, что из-за установленного лимита некоторые проекты по поддержанию инфраструктуры нацпарков и обеспечению безопасности авиаперелетов заморожены из-за невозможности оплатить расходы на командировки сотрудников.

До этого стало известно, что благодаря инициативе Илона Маска DOGE удается экономить для правительства США около $1 млрд в день. Экономии, в частности, удалось достичь благодаря прекращению «неправомерных выплат» иностранным организациям, закрытию программ поддержки политики разнообразия, равенства и инклюзивности, а также за счет прекращения найма новых сотрудников. В ведомстве отметили, что в будущем планируют увеличить эту сумму до более чем $3 млрд.

Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос о кабинете Маска в Белом доме.