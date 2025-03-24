Стала известна причина пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону

МЧС: причиной пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону стало короткое замыкание в вывеске

Возгорание в ТЦ в Ростове-на-Дону произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, пожарные локализовали возгорание на кровле здания, площадь пожара составила 300 квадратных метров. На данный момент на месте инцидента работают дознаватели МЧС.

Утром 24 марта торговый центр загорелся. Огонь охватил фасад ТЦ и распространился на площади 500 квадратных метров. В МЧС предупредили, что огонь может перекинуться на соседнее здание.

В тушении пожара задействованы 70 сотрудников МЧС и 19 единиц техники.

В ночь на 24 марта огнеборцы полностью потушили пожар на Центральном рынке Великого Новгорода, где горело двухэтажное здание. Пламя распространилось на площади 800 квадратных метров. Тушение осложнялось сильным задымлением. В ликвидации возгорания участвовали 50 сотрудников и 14 единиц техники.

Ранее на Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара.