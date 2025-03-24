Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна причина пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону

МЧС: причиной пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону стало короткое замыкание в вывеске

Возгорание в ТЦ в Ростове-на-Дону произошло из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде здания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, пожарные локализовали возгорание на кровле здания, площадь пожара составила 300 квадратных метров. На данный момент на месте инцидента работают дознаватели МЧС.

Утром 24 марта торговый центр загорелся. Огонь охватил фасад ТЦ и распространился на площади 500 квадратных метров. В МЧС предупредили, что огонь может перекинуться на соседнее здание.

В тушении пожара задействованы 70 сотрудников МЧС и 19 единиц техники.

В ночь на 24 марта огнеборцы полностью потушили пожар на Центральном рынке Великого Новгорода, где горело двухэтажное здание. Пламя распространилось на площади 800 квадратных метров. Тушение осложнялось сильным задымлением. В ликвидации возгорания участвовали 50 сотрудников и 14 единиц техники.

Ранее на Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами