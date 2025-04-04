В МЧС не зафиксировали новых выбросов мазута из танкеров в Керченском проливе

Глава МЧС: новых выбросов мазута из затонувших танкеров в Керченском проливе нет

Выбросов мазута из танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, не фиксируется. Об этом в Telegram-канале Правительства России заявил глава МЧС России Александр Куренков.

«Ситуация в зоне нахождения затонувших фрагментов судов остается стабильной, выхода мазута из танкеров не зафиксировано», — заявил он.

По словам министра, затонувшие детали танкеров находятся под постоянным наблюдением водолазов. Он отметил, что обследование территории проводят с помощью телеуправляемых аппаратов в километре от побережья. Кроме того, для контроля ситуации задействуются технологии космического мониторинга, беспилотники, а также патрульные группы спасателей.

До этого глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что ущерб экологии из-за крушения танкеров в Черном море составил 84,9 млрд рублей. По ее словам, владельцы затонувших судов могут в течение месяца добровольно возместить ущерб, затем в суд будут направлены иски.

4 апреля глава Минтранса Роман Старовойт заявил, что основными причинами крушения танкеров в Керченском проливе стали невыполнение сезонных ограничений плавания судов и неукомплектовка танкеров профессиональными кадрами.

Ранее Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море следствием халатности.