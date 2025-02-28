Участник СВО ушел с военной службы для работы главой поселения на Алтае

Мобилизованный участник специальной военной операции Денис Тадышев, который одержал победу на выборах главы Балыктуюльского сельского поселения в Республике Алтай, уволен с военной службы и вскоре приступит к своим обязанностям в администрации. Об этом сообщили РИА Новости в правительстве региона.

«В четверг 27 февраля уволен с военной службы и направлен для постановки на воинский учет в военный комиссариат по месту жительства. По возвращении в регион приступит к исполнению должностных обязанностей главы поселения», — говорится в сообщении.

25-летний Тадышев победил на прямых выборах главы поселения 9 февраля этого года. Однако в положенные семь дней он не смог вступить в должность, так как находился в зоне СВО и ждал приказ об увольнении из армии.

Как рассказала исполняющая обязанности главы администрации Балыктуюльского сельского поселения Екатерина Кобенова изданию «Ъ-Сибирь», после возвращения Дениса Тадышева планируется провести сессию сельсовета, на которой будет утвержден новый глава.

До этого президент России Владимир Путин призвал отдавать приоритет в присвоении новых должностей офицерам и сержантам, которые проявили себя в спецоперации. Кроме того, глава государства заявил, что они должны быть первым кадровым резервом при поступлении в военные вузы и академии страны, включая Академию Генерального штаба.

Ранее в российском регионе учредили новую должность для решения вопросов по СВО.