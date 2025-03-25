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Судовладельцы танкеров, потерпевших крушение в Черном море, готовы возместить ущерб

Владельцы танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» готовы возместить ущерб
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Телеграм-канал Оперативный штаб - Краснодарский

Судовладельцы танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение в Черном море недалеко от Керченского пролива, готовы разделить расходы по компенсации ущерба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей компаний в суде.

По информации агентства, с иском в суд обратилось ФГБУ «Морспасслужба». Ответчиками выступают ООО «Кама шиппинг», ООО «Каматрансойл», ЗАО «Волгатранснефть» и САО «ВСК».

«Представители компаний-судовладельцев заявили ходатайство о создании фондов для ограничения ответственности судовладельца более чем по 533 млн рублей каждый для выплаты компенсации ущерба всем возможным потенциальным истцам», — говорится в сообщении.

Представитель истца в суде уточнил, что при ликвидации последствий загрязнения в Черном море невозможно технически установить, какой из ответчиков причинил тот или иной объем загрязнения.

«Кодекс торгового мореплавания предусматривает возможность разделения соответствующего ущерба между судами, вовлеченными в инцидент, механизм существует», — отметила в ходе заседания представляющая интересы ЗАО «Волгатранснефть» юрист.

22 марта оперштаб по Кубани сообщил о новых выбросах мазута в Анапе. В оперштабе также показали фотографии работы по очистке песка на пляжах в Тимашевском и Крымском районах на участках рядом с устьем реки Можепсин и между селом Витязево и станцией Благовещенская. В работе используют специальные просеивающие лопаты, добавили там.

Ранее Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море следствием халатности.

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