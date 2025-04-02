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Житель Ижевска готовил теракт в школе

В Удмуртии задержали мужчину за подготовку теракта в школе
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Telegram-канал Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

В Удмуртии задержан подозреваемый в подготовке теракта в образовательном учреждении. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики.

20-летний житель Ижевска планировал совершить вооруженное нападение на школу и устроить террористически акт. Молодой человек приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и бутылки с зажигательной смесью и планировал купить огнестрельное оружие. Подозреваемый был задержан и помещен в СИЗО.

По данным ТАСС, в ходе обыска у него обнаружены и изъяты горючие жидкости и инструкция по изготовлению самодельного взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело. Юноше может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Дагестане задержали подростка, оставившего множество ложных сообщений о минировании. В каждом из случаев проводилась полная эвакуация людей, обследование зданий и прилегающих территорий, но взрывчатые вещества и взрывные устройства ни в одном из многочисленных эпизодов обнаружены не были. Подозреваемым оказался 16-летний житель Дербента, у которого изъяли более 35 SIM-карт различных операторов, а также несколько телефонов. Юноша пояснил, что делал это, чтобы «срывать уроки и не посещать их». Возбуждено уголовное дело.

Ранее школьник рассылал сообщения о терактах, чтобы перейти на новый уровень в онлайн-игре.

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