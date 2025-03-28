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На видео попало, как большегруз опрокинулся на встречную полосу в Красноярске

В Красноярске фура опрокинулась на встречную полосу и попала на видео

В Красноярске большегрузный автомобиль с полуприцепом опрокинулся на встречную полосу, едва не задев проезжавшие автомобили. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ЧП Красноярск».

Инцидент произошел в районе кольцевой развязки рядом с Коркинским мостом через Енисей (народное название — «мост 777») на северо-востоке города. На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что тягач с полуприцепом-контейнеровозом начал крениться в повороте, а затем рухнул на встречную полосу. За секунды до падения мимо него успел проехать другой большегруз с полуприцепом-цистерной.

Водитель большегруза получил легкие травмы, уточняет Telegram-канал Kras Mash. Кроме него в аварии никто не пострадал. На кадрах с последствиями ДТП рядом с опрокинувшимся грузовиком не видно других поврежденных машин.

Ранее на Сахалине дети льдом разбили автомобиль и попали на видео.

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