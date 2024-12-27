«Алроса» ожидает роста цен на алмазы

Начальник управления корпоративных финансов «Алроса» Сергей Тахиев заявил, что ожидает спрос на алмазы в следующем году и рост цен на них. Об этом сообщает ТАСС.
«Математически, если очень грубо, то мы уже близко, вопрос нескольких месяцев», — сказал он.
По его словам, камней больше не становится, а цикл сокращения запасов в огранке идет уже два года с переменным успехом.
«Снижение добычи... и растущая емкость рынка товаров класса люкс и ювелирной продукции, в частности, являются факторами, которые обеспечат рост спроса на алмазную продукцию в долгосрочной перспективе», — отметил Тахиев.
До этого агентство Bloomberg сообщило, что партнерство с Россией в сфере добычи алмазов создает трудности для Анголы, поскольку «отпугивает» некоторых клиентов. Российская алмазодобывающая компания «Алроса» владеет более 41% акций ангольского горно-рудного общества Catoca, которое контролирует более половины акций рудника Луэле.
С 1 января 2024 года вступил в силу запрет стран G7 на импорт непромышленных природных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в Европейский Союз из России.
Ранее в РФ добыли особо крупный алмаз ювелирного качества.