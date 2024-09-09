В РФ добыли особо крупный алмаз ювелирного качества

Компания «Алмазы Анабара» группы «Алроса» добыла крупный алмаз ювелирного качества, вес которого составил 262,5 карата. Об этом сообщили в пресс-службе группы.

«Это прозрачный монокристалл с единичными включениями графит-сульфида и слабым ожелезнением, обладающий характерной формой для минералов месторождения Эбелях», — говорится в сообщении.

Алмаз добыли на месторождении Эбелях прииска Маят в Анабарском районе Республики Саха (Якутия). Его обнаружили работники ночной смены, когда промывали алмазоносные пески. Драгоценный камень уже отправили на экспертную оценку морфологических характеристик.

В конце августа канадская компания Lucara Diamond обнаружила на месторождении Karowe в Ботсване алмаз весом 2492 карата. Это самый большой алмаз за последний 120 лет и второй по размеру из когда-либо добытых. Однако камню еще предстоит пройти оценку.

Ранее эксперт предупредил об угрозе искусственных камней для алмазной индустрии.