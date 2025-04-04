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Подозреваемый в подготовке теракта военный заявил, что планировал самоподрыв

СК: завербованный СБУ военный планировал самоподрыв у военчасти в Подмосковье
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Российский военный, которого задержали по подозрению в подготовке теракта, заявил, что должен был совершить самоподрыв рядом с воинской частью в Подмосковье. Видео с допросом опубликовала пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, подозреваемый является участником запрещенного в России террористического сообщества. На допросе он признался, что «украинские кураторы» обещали ему эвакуировать его детей в западные страны.

Мужчину задержали, когда он доставал из тайника компоненты для изготовления взрывного устройства. По данным ФСБ, российский военнослужащий участвовал в подготовке теракта в общежитии, в котором проживают курсанты военных вузов.

До этого ФСБ РФ задержала двух россиян за поджог на железной дороге. По информации журналистов, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 43-летнего жителя региона и 35-летнего жителя Ульяновской области. Мужчин поймали «на горячем», когда они подожгли релейные шкафы в селе Чистеньком.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин рассказал, как иностранные спецслужбы вербуют подростков для терактов.

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