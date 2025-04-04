В России раскритиковали идею внедрить биометрию для езды на электросамокатах

Введение идентификации по биометрии для быстрой езды на электросамокатах в России не станет эффективным методом для борьбы с аварийностью на дорогах. Об этом НСН заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

По ее мнению, стоит идентифицировать всех пользователей электросамокатов вне зависимости от того, с какой скоростью они передвигаются.

«Вопрос биометрии — это вопрос нескольких лет, а идентификация нужна уже здесь и сейчас. Более простой и быстрый способ — это повсеместное внедрение «Госуслуг», как это сделано в Москве через mos.ru. Людям не нужно будет регистрироваться в дополнительных сервисах, это будет удобно», — отметила Эрдман.

Она подчеркнула, что в этом случае в стране снизится аварийность в категории несовершеннолетних. Однако эксперт добавила, что, помимо этого, важно создать безопасную инфраструктуру и проводить обучение тех, кто передвигается на электросамокатах. Кроме того, она посоветовала повысить штрафы за нарушения правил дорожного движения.

4 апреля два источника в Госдуме сообщили, что российские власти рассматривают возможность введения идентификации по биометрии для быстрой езды на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Биометрию предлагается ввести в качестве меры повышения безопасности. Отмечается, что она будет обязательной для катания с высокой степенью риска — на скорости от 12 до 25 км/ч, а для катания на скорости с малым риском данные не понадобятся.

Ранее сообщалось, что в Москве появилась самокатная лжеполиция.