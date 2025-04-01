Самокатная лжеполиция появилась в Москве

В Москве появилась самокатная лжеполиция. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«17-летний парень вместе со своей подругой хотели покататься на электросамокате в центре Москвы. Их остановил незнакомец (тоже на самокате). Представился сотрудником полиции и пригрозил штрафом 100 тыс. рублей за то, что они якобы проигнорировали требования инспекторов остановиться. Он предложил на месте решить вопрос за 10 тыс. рублей», — говорится в сообщении канала.

Как итог — молодой человек перевел 5 тыс. рублей обманщику. Пострадавший написал заявление в полицию.

До этого в Анапе три девушки на одном электровелосипеде проехали на запрещающий сигнал светофора и столкнулись с автомобилем. Двух из них госпитализировали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кубани в Telegram-канале.

Момент аварии был зафиксирован камерами наружного видеонаблюдения. На кадрах можно увидеть, что удар был такой силы, что девушки вылетели из транспортного средства и разлетелись в разные стороны. Одна из них встала и, хромая, добралась до тротуара. Вторая попробовала встать и идти, но почувствовала резкую боль и упала обратно на асфальт. Третья без движения осталась лежать на дороге без движения.

Ранее стало известно, что в России могут ужесточить правила для электросамокатов.