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Предприниматели жестоко избили волонтера СВО на парковке и попали на видео

В Ростовской области на видео попало жестокое избиение волонтера СВО на парковке

В Ростовской области предприниматели жестоко избили волонтера СВО на парковке ресторана. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия.112».

«Сергей посигналил Мушегу Акопяну, который в это время стоял за автомобилем и мешал мужчине выезжать на улицу. Приезжему это не понравилось, и армянин позвал всех своих друзей и родственников из заведения. Толпа избила Сергея», — говорится в сообщении.

Камеры, установленные на парковке ресторана, запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчины ударяют волонтера, после чего он падает на землю. Уточняется, что злоумышленники били Сергея в голову. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов задержали Мушега Акопяна, при этом родственники Сергея боятся, что виновники могут остаться безнаказанными.

Также сообщается, что Сергей недавно вернулся из зоны СВО, где выполнял гуманитарные миссии.

Ранее автомобиль с людьми вспыхнул на АЗС в Чечне.

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