Экс-футболист ЦСКА рассказал о первых днях в зоне СВО

Экс-футболист ЦСКА Соломатин попал под обстрел ВСУ в первый день службы и выжил

Бывший чемпион России по футболу в составе ЦСКА Андрей Соломатин в первый день службы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выжил. Об этом спортсмен рассказал kp.ru.

«У меня мировоззрение сразу поменялось. Одно дело — смотреть на СВО по телевизору, а другое — своими глазами. За пять дней все поменялось! Тогда ВСУ как раз попали по водонапорной станции, и я пожил без воды, обстреляли нашу располагу, но уезжать из Донецка не хотелось!» — сказал спортсмен.

Соломатин добавил, что сейчас он служит в рамках четвертого заключенного контракта. В первый раз он подписал документ в июле 2023 года.

В сентябре прошлого года спортивный пиар-агент Елена Болотова рассказала, что футболисты Александр Соболев, Георгий Джикия, Станислав Магкеев и Игорь Акинфеев удостоились благодарности добровольческого корпуса Министерства обороны России за оказание гуманитарной помощи бойцам СВО.

Ранее спортсменку из Запорожья заставили служить в Нацгвардии Украины.