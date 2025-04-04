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Мэр Орска рассказал о прохождении паводка в этом году

Мэр Орска: паводок проходит в спокойном режиме
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Паводок в районе Орска Оренбургской области, где в прошлом году было сильное наводнение, проходит в спокойном режиме, и пик повышения уровня воды уже пройден. Об этом РИА Новости рассказал мэр города Артем Воробьев.

«В этом году воду из Ириклинского водохранилища начали спускать заранее, спускали весь январь, в феврале увеличили объем, в марте еще увеличили. Уровень воды в реках был довольно высоким, сейчас пик поводка уже пройден», — сообщил Воробьев.

Он добавил, что дважды в день получает информационный бюллетень от гидрометцентра — согласно данным метеорологов, уровень воды в Урале и Ори постепенно падает.

Также бывший глава Оренбургской области Денис Паслер в публичной форме попросил прощения после представления от Генеральной прокуратуры в связи с неполной готовностью экстренных служб региона к ЧС, которая возникла во время паводка в прошлом году.

Паслер извинился перед жителями области и чиновниками за то, что «мог кого-то обидеть или не доделать работу».

Ранее в Австралии катастрофический паводок уничтожил более 100 тыс. голов скота.

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