В Австралии катастрофический паводок уничтожил более 100 тыс. голов скота

AFP: аномальные ливни затопили в Австралии территорию размером с Францию

Более 100 тыс. голов стада в Австралии утонуло или пропало без вести из-за катастрофического наводнения, вызванного необычайно сильными дождями на территории штата Квинсленд. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

По данным австралийских властей, площадь затопления составила около 500 тыс. квадратных километров, что сопоставимо с территорией Франции. Паводок был обусловлен рекордными осадками — за неделю там выпало 500 мм, что равно годовой норме.

Министр сельского хозяйства Квинсленда Тони Перретт назвал ситуацию «катастрофой, масштабы которой будут расти по мере отступления вод». Многие фермы потеряли почти 100% поголовья крупного рогатого скота, овец, лошадей и коз.

Уцелевшие во время потопа животные оказались отрезаны паводком на небольших возвышенностях. Им доставляют корм с помощью вертолетов.

Ученые связывают учащение экстремальных погодных явлений (наводнений, пожаров) с изменением климата. Засушливый Западный Квинсленд, где расположены крупнейшие фермы, столкнулся с беспрецедентным кризисом: пострадавшие от наводнения хозяйства могут восстанавливаться годами.

Ранее исследователи узнали причины опустошительных наводнений в Бразилии.