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Летевший в Волгоград самолет сел в Москве из-за технических проблем

Самолет Москва — Волгоград сел в Шереметьево из-за технических неполадок
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Alex Gensher/Shutterstock/FOTODOM

Самолет, летевший из Москвы в Волгоград, приземлился в аэропорту Шереметьево из-за технических неполадок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Рейс Москва — Волгоград, Boeing-737 800 (B738) авиакомпании «Победа» сел в Шереметьево в штатном режиме, но с неисправностью в электросистеме», — говорится в сообщении.

29 марта легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на трассе в Вологодской области. Он выполнял рейс из Череповецкого района региона в Ярославскую область.

26 марта пассажирский самолет, летевший из Красноярска в Китай, аварийно сел в Иркутске. Командир авиалайнера запросил посадку в аэропорту Иркутска и, получив разрешение, успешно приземлился. По предварительным данным, причиной вынужденной посадки самолета стали вышедшие из строя датчики контроля скорости и высоты. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что комиссия МАК завершила расследование авиакатастрофы SSJ в Шереметьево в 2019 году.

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