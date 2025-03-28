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Комиссия МАК завершила расследование авиакатастрофы SSJ в Шереметьево в 2019 году

Авиационный комитет опубликовал итоги расследования катастрофы SSJ в Шереметьево
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Pavel Golovkin/AP

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование авиакатастрофы SSJ, произошедшей в Шереметьево в 2019 году. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, по итогам разбирательства, МАК рекомендовал разработчику борта рассмотреть целесообразность внесения изменений в конструкцию и летную документацию судна.

Также необходимо дополнить законодательство для контроля рисков в части подготовки пилотов и психологического обеспечения деятельности авиаперсонала, следует из отчета комитета.

Уточняется, что в расследовании принимали участие специалисты из Германии, Франции и Соединенных Штатов. Его целью, подчеркивает МАК, является предотвращение авиационных происшествий в будущем.

5 мая 2019 года в Шереметьево во время экстренной посадки загорелся следовавший рейсом МоскваМурманск SSJ-100. Из 78 человек на борту выжили 37.

В июне того же года МАК опубликовал отчет о случившемся. Из него следует, что в лайнер спустя семь минут после взлета ударила молния — после этого связь пилота с землей была потеряна. Кроме того, отключился автопилот, о чем система оповестила экипаж при помощи звукового сигнала. Летчики пытались восстановить связь с диспетчером на рабочей частоте, но у них ничего не получилось. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США загорелся самолет перед взлетом.

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