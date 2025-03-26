Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Иркутске

Пассажирский самолет, летевший из Красноярска в Китай, вынужденно сел в Иркутске из-за неисправных датчиков. Об этом сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.

«Самолет Bombardier CRJ-200 рейса Красноярск — Маньчжурия прервал полет и совершил незапланированную посадку в аэропорту Иркутска», — сказал собеседник агентства.

По его данным, никто из находившихся на борту 40 человек не пострадал.

Отмечается, что командир авиалайнера запросил аварийную посадку в аэропорту Иркутска и, получив разрешение, успешно приземлился.

По предварительным данным, причиной вынужденной посадки самолета стали вышедшие из строя датчики контроля скорости и высоты.

26 марта Telegram-канал Aviaincident сообщил, что у самолета Ан-12 RA-1137 при посадке в аэропорту назначения Новый Уренгой Ямало-Ненецкого округа Тюменской области России подломилась передняя стойка, в результате чего судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

Самолет выполнял коммерческий рейс по маршруту Сабетта — Новый Уренгой. На борту было восемь членов экипажа, один из которых пострадал из-за выката самолета. На место происшествия прибыли три бригады скорой помощи, которые госпитализировали пострадавшего. Его жизни ничто не угрожает.

Ранее летевший в Египет самолет совершил посадку в Сочи из-за больного пассажира.