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В Орске бродячая собака укусила за лицо восьмилетнюю девочку

В Оренбургской области собака вцепилась в лицо ребенку
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Depositphotos

Бродячая собака набросилась на восьмилетнего ребенка в Орске, пес вцепился девочке в лицо, ей потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает портал «Урал 56».

О произошедшем рассказала мать пострадавшей, нападение произошло в Октябрьском районе Орска. Школьница играла с друзьями в футбол, когда бродячая собака вцепилась ей в лицо. Раны оказались поверхностными, госпитализация не потребовалась.

«Шок, лицо болит, нос очень болит. Помимо хирургов нам потребовалась консультация лор врача», — поделилась мать девочки.

Женщина также сообщила, что обратилась в администрацию города с просьбой отловить агрессивное животное, но пока никаких мер предпринято не было. Девочку вакцинировали от бешенства и столбняка.

До этого сообщалось, что в Братске бродячая собака исукусила трехлетнего мальчика. Инцидент произошел в парке возле жилых домов по улице Обручева. Мать с трехлетним сыном шла из детского сада, женщина заметила стаю собак, лежавших на выброшенном матрасе. Животные не проявляли агрессии, в какой-то момент один из псов подбежал к мальчику и вцепился ему в плечо. Мать сумела отогнать животное и отвезла ребенка в больницу. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело.

Ранее в Хакасии полицейскому пришлось стрелять, чтобы спасти ребенка, искусанного собакой.

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